La squadra di Stefano Pioli torna subito in campo nella giornata di oggi per preparare al ,meglio la sfida di giovedì sera contro il Rennes.

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Napoli, il Milan torna subito ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di giovedì sera, sempre a San Siro, contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di Europa League; prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.

Questo il tabellino di Milan-Napoli di Serie A:

MILAN-NAPOLI 1-0

Marcatori: 25’ Theo