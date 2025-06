Igli Tare fa il punto sul mercato che verrà per il club del Diavolo. Il nuovo ds del Milan è stato chiaro sull’argomento: “Non si tratta di una rivoluzione ma verranno aggiunti dei tasselli funzionali per creare un’identità di gioco”.

Milan, priorità al centrocampo che ha maggiori difficoltà

L’ex ds della Lazio ha così ha spiegato la filosofia del mercato del Milan, ieri, durante un incontro con la stampa a Casa Milan. Il Milan farà mercato e sarà un bel mercato, infatti, Tare, ha anche aggiunto: “Andiamo alla ricerca di ruoli specifici, la priorità in questo momento è il centrocampo per aumentare la qualità del gioco come richiesto da Allegri”. Il Milan è alla ricerca di un centravanti, al riguardo, il manager albanese ha affermato: “A Gimenez piace uscire dall’area, per questo cerchiamo un vero nove, un centravanti classico alla Giroud. Difficilmente sarà uno tra Vlahovic e Osimhen, mai presi in considerazione finora”.

Sul mercato in uscita, con tutti i giocatori con i quali non è stato trovato accordo per rinnovare, come Theo Hernandez, Tare ha affermato: “Cercava una nuova esperienza”. Non solo Hernandez, c’è anche Maignan in bilico. L’ad Furlani, dopo il tentativo del Chelsea, ha tolto dal mercato il portiere francese, su di lui: ”Non è in partenza, vestirà ancora la maglia rossonera”.

Il nuovo tecnico, Max Allegri, ha fatto il punto sulla rosa a disposizione, e attualmente avrebbe chiesto degli innesti alla società. Il Milan cerca cinque rinforzi: due centrocampisti, oltre a Modric, due terzini e un centravanti d’area. Ma potrebbero essere sette se dovessero uscire un difensore centrale e un attaccante esterno.