Mauro Tassotti, storico vice di Carlo Ancelotti al Milan, ha rilasciato un’intervista a Tvplay commentando così il possibile ritorno di Ibrahimovic nel club di via Aldo Rossi:” Una personalità come quella di Ibra non possa che far bene al Milan. Bisogna ritagliargli il ruolo che lui vuole e definire i compiti. Ibra però ha dimostrato il suo peso anche giocando poco in questi anni, sia dalla panchina che dalla tribuna“.

Le parole di Tassotti sull’addio di Maldini e Massara

L’allenatore romano, come riportato da milannews.it, ha poi commentato criticamente anche la separazione con i dirigenti artefici dell’ultimo scudetto, Paolo Maldini e Frederic Massara. Sempre discutendo sul ritorno in rossonero come consulente dello svedese, Tassotti ha voluto fare una precisazione:” Non ho ancora capito il perché sia stato mandato via Maldini, nessuno l’ha mai spiegato e chiaramente non riguardava il lavoro perché mi pare che avessero fatto molto bene sia lui che Massara e nessuno ha detto perché le strade si sono divise“.