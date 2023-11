Zlatan Ibrahimovic presente al Gran Premio di Formula1 ha rilasciato una dichiarazione sul suo possibile ritorno al Milan.

Ibra: “Milan? Vediamo…”

L’attaccante svedese potrebbe rientrare in società e già in passato l’amministratore delegato rossonero Furlani aveva commentato: “Ci sono delle conversazioni con lui. Non rispondo tecnicamente perché non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso del Milan, poter tornare a lavorare con Ibrahimovic”.

Di seguito le sue parole:

Ibra è stato raggiunto dalle telecamere di Sky Sport. Intervistato sul proprio futuro non si è voluto sbilanciare: “Milan? Vediamo vediamo… parliamo parliamo”.