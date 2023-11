Il Milan ha comunicato oggi l’apertura di un nuovo ufficio a Dubai, segnando un passo significativo nella sua strategia di espansione internazionale. L’obiettivo principale è consolidare i legami con gli stakeholder e i partner nella regione, puntando a sfruttare al meglio le nuove opportunità commerciali offerte. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del club rossonero, che ha evidenziato la presenza di importanti collaboratori come SIRO e la compagnia aerea Emirates. Quest’ultima, sponsor del Milan dal 2007 e presente sulle divise da gara dal 2010, continua a giocare un ruolo chiave nel supportare il club.

Casa Milan Dubai, i rossoneri si espandono in Medio Oriente

Questa iniziativa rientra nella più ampia strategia di crescita globale del Milan, sotto la gestione del proprietario RedBird Capital. Il fondo di private equity statunitense ha acquisito il club lo scorso anno in un’operazione dal valore di 1,2 miliardi di euro, evidenziando un impegno deciso nel potenziare la presenza e l’influenza del Milan a livello mondiale.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha commentato a margine dell’annuncio: “Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare”.