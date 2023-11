Milan, 24 infortuni: di chi è la colpa?

Il Milan dopo il pareggio esterno contro il Lecce deve fare i conti anche con gli infortuni di Leao e Calabria, che portano a 24 gli stop per motivi fisici del Milan in questa stagione.

Milan 24 infortuni: un dato che fa riflettere

Tanti, troppi per una squadra che non riesce a trovare una continuità di risultati soprattutto in campionato. Il primo posto si allontana e si rischia di rimanere in bagarre per un posto in Champions fino alla fine rischiando di rimaner fuori. Il numero di infortunati è un dato che fa riflettere e non poco il club e soprattutto si cercherà dopo la sosta di invertire la rotta.

Moncada e Furlani torneranno a Milanello dove avranno un nuovo faccia a faccia con Pioli che al momento non è a rsichio, per discutere di tutto soprattutto del problema infortuni.