Davide Calabria e Rafael Leão si sono infortunati nel corso della gara di campionato Lecce-Milan. Questo rappresenta una brutta tegola per il Milan di Stefano Pioli e anche per l’Italia e il Portogallo che avevano convocato i due giocatori rossoneri in vista delle partite di qualificazione a Euro 2024.

Calabria e Leão | Pronti gli esami strumentali

Leão durante Lecce-Milan si sarebbe infortunato al decimo minuto di gioco, procurandosi una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il portoghese non giocherà con il Portogallo la partita contro il Liechtenstein del 16 novembre. Calabria, invece, si è infortunato alla fine del primo tempo; il difensore non avrebbe riportato lesioni. Per il difensore si parla di un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Non potrà essere a disposizione di mister Luciano Spalletti in occasione dell’impegno con la Macedonia del Nord valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei.