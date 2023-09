Milan, Tassotti elogia Calabria: “Merita la Nazionale”

Mauro Tassotti, storico vice allenatore del Milan di Ancelotti ed Allegri, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex difensore rossonero si è detto perplesso sull’esclusione dal giro della Nazionale di Calabria, capitano del Milan.

Milan, il pensiero di Tassotti

Tassotti si è espresso in maniera entusiastica sulle prestazioni del classe 1996, sottolineando come nella formazione di Pioli sia un titolare inamovibile e un leader carismatico fondamentale. Oggi, contro la Lazio a San Siro, Calabria tornerà titolare ed avrà una grande occasione per rimettersi in mostra, in vista delle prossima pausa nazionali, agli occhi del neo CT Spalletti.