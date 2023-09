Calciomercato Milan, 2 i nomi in uscita a gennaio

Anche se manca ancora molto al mercato di gennaio, sembra siano chiari i nomi in uscita in casa Milan: Pellegrino e Romero. Nel caso del difensore, che è stato principalmente un acquisto per il futuro, non sorprende il suo limitato impiego in prima squadra. Tuttavia, la situazione è un po’ diversa per Romero, che nella sua precedente esperienza in Italia aveva già mostrato buone performance. L’attaccante aveva impressionato positivamente durante il precampionato, ma la forte concorrenza nel suo ruolo (Leao, Pulisic, Chukwueze, Okafor) ha fatto sì che l’ex giocatore della Lazio abbia avuto poche opportunità di scendere in campo con i suoi compagni.

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano la cessione dei giocatori

È probabile che questa situazione spingerà il Milan a cedere entrambi i giocatori durante la sessione invernale di calciomercato, magari tramite una formula di prestito, al fine di consentire loro di accumulare esperienza in vista della prossima stagione.