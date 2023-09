Atalanta, brutte notizie per Gasperini e Spalletti: ecco quanto tempo starà fuori Scamacca

Il giocatore sarà out per un periodo abbastanza lungo

Bruttissima tegola in casa Atalanta, poiché gli esami strumentali a cui Scamacca si è sottoposto questa mattina, hanno confermato una lesione muscolo-fasciale di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante aveva subito questo infortunio durante la partita a Firenze, quando era entrato in campo nella seconda metà del gioco al posto di De Ketelaere.

Atalanta, brutto stop per l’attaccante

Scamacca non sarà dunque utilizzato nel prossimo match europeo contro il Rakow né nelle prossime sfide di campionato. L’evoluzione della sua condizione clinica sarà monitorata nei prossimi giorni, ma sembra probabile che dovrà affrontare almeno tre settimane di stop per recuperare dall’infortunio. Probabile quindi anche che Spalletti decida di non convocarlo per Italia-Malta, Inghilterra-Italia e Ucraina-Italia. Di seguito l’elenco delle partite che l’attaccante salterà.