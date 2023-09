Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: a San Siro, ospite del Milan, arriva la Lazio di Maurizio Sarri. Rossoneri che, dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, si sono confermati a Cagliari, imponendosi per 1-3 sui padroni di casa; biancocelesti che, invece, nell’ultima gara hanno portato a casa una vittoria casalinga, la prima della stagione. Nell’ultimo precedente disputato in casa del Milan, i rossoneri si sono imposti sulla formazione biancoceleste per 2-0, grazie alle reti di Bennacer e Theo Hernandez. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.