In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex stella di Milan e Stella Rossa, si è espresso sulla sua ex squadra e in particolare su Pioli e Rafael Leao. Di seguito le sue parole.

Su Pioli: “L’Inter e i rossoneri sono le squadre più forti. Ci metto anche il Diavolo, nonostante contro l’Udinese abbia sbagliato tutto. Pioli? Non vedo tutte le partite, ma ha vinto lo Scudetto con un paio di giocatori forti e gli altri… meno. Giù il cappello per questo”.

Su Leao: «Leao è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni il migliore del Milan. Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio… ma diverso”.