Milan, tentazione Brahim Diaz per il mercato invernale

A distanza di quasi due anni dall’addio, Brahim Diaz potrebbe tornare in rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il trequartista infatti non sembrerebbe rientrare nei piani di Ancelotti che li ha concesso esclusivamente 9 presenze in Liga di cui solo 2 da titolare e 45′ minuti in Champions League proprio contro il Milan.

Milan, Brahim Diaz: destinazione rossonera?

Dei numeri non proprio soddisfacenti per il classe 99′ che potrebbe lasciare i Blancos già nella prossima finestra di mercato, in questo caso il Milan potrebbe rappresentare un’eccellente destinazione per diverse ragioni, prima tra tutte la famigliarità di Brahim con i rossoneri, con cui ha disputato ben 3 stagioni, totalizzando 124 presenze e 18 gol. Senza dimenticare l’ottimo rapporto con la tifoseria e con l’amico fraterno Theo Hernandez.

Milan, un nuovo rinforzo per Fonseca

Per adesso oltre le classiche voci di mercato non c’è nulla di concreto, ma nel caso in cui Brahim tornasse potrebbe rappresentare l’uomo in più del centrocampo, andando a rafforzare ulteriormente il fronte offensivo, integrandosi nel 4-2-3-1 tanto caro a Fonseca. Certamente la concorrenza non manca, Leao e Pulisic sono considerati intoccabili, mentre Chukweze convince a destra, ma con Brahim si potrebbe modificare anche l’aspetto tattico. Come detto però il ritorno del fantasista resta un’idea ma non è detto che nelle prossime settimane la pista possa “scaldarsi” in vista del calciomercato.