L’eliminazione di martedì sera, a ‘San Siro‘, è costata cara al Milan di Sérgio Conceição. Andare fuori ai playoff di Champions League contro il Feyenoord ha pesato non poco l’espulsione per doppia ammonizione (la seconda per simulazione) di Theo Hernández. Il terzino sinistro della Francia, artefice fin qui di una brutta stagione, ha così messo la classica ‘ciliegina sulla torta’ di un’annata da buttare

Situazione che potrebbe anche trasformare la stagione attuale in ultima. Il giocatore francese ha anche chiesto scusa a tutti tramite social network il giorno seguente il match. Scuse che potranno servire a tenere in piedi un rapporto con l'ambiente, almeno tirare fino a fine stagione.

Il contratto del terzino scade il 30 giugno 2026, ci sono già diversi problemi legati al rinnovo del contratto, questa situazione potrebbe spingere, ulteriormente, verso l’addio. Theo percepisce 4 milioni di euro a stagione più bonus. Il rinnovo prevedere 6 milioni netti all’anno. Di tutte le squadre dove c’è possibilità di andare, il Chelsea è sicuramente la squadra più adatta per lui. I Blues potrebbero provare l’assalto nei prossimi mesi.