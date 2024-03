Milan, Tomori: “La partita d’andata è stata difficile. I primi minuti a Roma sono stati belli perché non giocavo da tempo”

Il difensore inglese, Fikayo Tomori, intervistato da Milan TV per presentare la sfida di domani sera contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole riportate da milannews:

Sulla partita:

“Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. La partita dell’andata era difficile, e sappiamo bene che domani non sarà da meno. Ci siamo preparati per farci trovare pronti per la partita e cercheremo di vincerla”.

Sullo Slavia Praga:

“Noi ci aspettiamo un avversario che presserà molto, che correrà tanto. Hanno molta energia e sappiamo bene che sarà un ambiente caldo. Dobbiamo essere pronti, sappiamo bene che loro fanno bene in campionato. Loro sono bravi e all’andata l’hanno dimostrato. Domani dobbiamo essere pronti, dobbiamo cercare di fare meglio rispetto alla prima partita e sono sicuro che se facciamo meglio sarà una buona serata per noi”.

Sulle sue condizioni:

“Mi sento bene. I primi minuti a Roma sono stati belli perché non giocavo da tempo. Piano piano nelle ultime partite sono rientrato e contro l’Empoli sono anche partito titolare. Mi sento bene, sono contento che sono ancora con la squadra”.