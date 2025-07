Il Milan è ancora alla ricerca sul mercato di un nuovo numero 9. Dopo l’addio del serbo Luka Jovic, svincolatosi a parametro zero una volta scaduto il suo contratto lo scorso 30 giugno, la maglia numero 9 potrebbe andare ad un altro serbo: Dusan Vlahovic.

Milan, ecco la strada per arrivare a Vlahovic

L’ostacolo che ha impedito il passaggio di Dusan Vlahovic verso il Milan, quello economico, adesso può essere risolto, è stata trovata l’alternativa giusta per avviare la trattativa sull’asse Milano-Torino. L’attaccante serbo incassa 12 milioni di euro a stagione, troppo per le casse del Milan. Il serbo dovrebbe abbassare un po’ le pretese, per poi arrivare a prendere di più in seguito.

Il Milan e la Juve potrebbero aver trovato la giusta via per risolvere con Dusan Vlahovic. La Madama ha bisogno di rinforzare la difesa e i rossoneri potrebbero offrire Malick Thiaw, che piace molto ai bianconeri. Uno scambio alla pari che, almeno sulla carta, potrebbe soddisfare tutti: Milan, Juventus e i due calciatori coinvolti.

Thiaw, classe 2001, è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 800 mila euro netti all’anno: 1 milione di euro lordo grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Situazione che alla Juve farebbe comodo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’ipotesi potrà diventare realtà.