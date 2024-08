I rossoneri non intendono andare oltre i 20 milioni di euro per questo affare.

A Milano oggi è il giorno di Emerson Royal, intanto la dirigenza continua a lavorare sul mercato. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa, a breve una nuova offerta per Fofana.

Milan, ultima offerta per Fofana

Il mediano in forza Monaco è un classe 1999, attualmente resta l’obiettivo prioritario della dirigenza del club di Via Aldo Rossi e dell’allenatore Paulo Fonseca. I rossoneri hanno deciso che nei prossimi giorni presenteranno una nuova offerta ai francesi. I rossoneri non intendono andare oltre i 20 milioni di euro per questo affare.

Il centrocampista del Monaco, nato a Parigi, è tornato dalle vacanze post Europeo il 1° agosto e ha lavorato più a parte che per i compagni. Un segnale importante per il mercato. Ulteriore segnale potrebbe arrivare domani mattina, quando il Monaco ufficializzerà la lista dei giocatori convocati per il match in programma domani sera a Barcellona, per il trofeo Gamper.