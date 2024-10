Milan, un attaccante per gennaio | Occhi su Bonny del Parma

Il Milan punta Bonny per gennaio. E' lui il profilo individuato per l'attacco di Paulo Fonseca.

Il Milan è in cerca di un nuovo attaccante da regalare a Paulo Fonseca, già nel mercato di gennaio. Vista la complicata vicenda attorno al futuro di Luka Jovic e il rendimento non eccellente di Tammy Abraham, la dirigenza rossonera sta pensando a un nuovo attaccante da regalare a Paulo Fonseca e il profilo ideale potrebbe arrivare dalla serie A.

Il Milan osserva Bonny | E’ lui il nuovo profilo per l’attacco rossonero

Come riportato da Calciomercato.com ai rossoneri piace molto Bonny. L’attaccante del Parma, in gol di tacco nell’ultima giornata di campionato, ha sorpreso tutti. Resta ancora da capire quanto effettivamente sarebbe disposto a spendere il Milan e quanto potrebbe chiedere il Parma, per il talento francese classe 2003.