Milan, un figlio d’arte in arrivo per il centrocampo? | Ma c’è un’alternativa

Questo è quanto svelato da Gianluca di Marzio durante il programma Calciomercato l’Originale, con il Milan che dovrà al più presto accontentare Pioli visto che restano da giocare serie A ed Europa League dove i rossoneri possono essere protagonisti.

Milan, a centrocampo servono rinforzi

“Il Milan non ha ancora sferrato il colpo, ma sta cercando il giocatore giusto, forte, che rappresenti presente e futuro, e soprattutto che sia cedibile in questo momento. Per quanto riguarda la difesa, sondaggio fatto per Lacroix del Wolfsburg, a gennaio non vorrebbero cederlo ma a giugno sì. Per il centrocampo il Milan è sul figlio di Redondo, Federico Redondo, in forza all’Argentinos Juniors, centrocampista simile al padre che vale 12 milioni, ma non lo vogliono cedere adesso”. E’ Lacroix quindi l’alternativa al giovane figlio d’arte dell’Argentinos Juniors.