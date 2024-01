Milan, l’Argentinos Juniors fissa il prezzo per Redondo

Milan, idea Redondo per giugno

Un nuovo Redondo in rossonero? Il calciatore dell’Argentinos Juniors, classe 2003, figlio dell’ex calciatore di Milan e Real Madrid, sarebbe finito nel mirino della società di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club argentino avrebbe fissato il prezzo per il giovane centrocampista.

Infatti, la richiesta dell’Argentinos Juniors per le prestazioni del calciatore ammonterebbe a 12 milioni di euro. I rossoneri potrebbero tentare nuovi contatti per il prossimo giugno. Redondo, attualmente impegnato nel torneo Preolimpico con l’Argentina, vanta già un complessivo 58 presenze tra i professionisti ed è seguito da diversi club europei.