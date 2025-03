Il Milan, dopo la stagione disastrosa, metterà in atto una grande rivoluzione, non solo tra le file dei giocatori, anche tra la dirigenza. In attesa del finale di stagione, in virtù degli addii previsti, c’è anche qualche rumors sui possibili arrivi. Nelle ultime ore si parla molto di Maxim De Cuyper.

Milan, rumors sui nuovi arrivi

Il Milan continua a valutare un sostituto di Theo Hernandez per l’estate e il nome più caldo rimane quello di Maxim De Cuyper. La società rossonera ha già avviato i contatti con il suo agente nonostante ci sia l’interesse anche di Arsenal, West Ham e Juventus.

Theo Hernández, pilastro della fascia sinistra rossonera dal 2019, sta attraversando una stagione complicata. Le sue prestazioni altalenanti e alcuni episodi controversi, come l’espulsione nella sfida di Champions League contro il Feyenoord, hanno alimentato le voci su una sua possibile cessione. Il contratto del francese scade nel 2026, ma le trattative per un rinnovo sembrano in stallo, e il Milan potrebbe valutare offerte per evitare di perderlo a parametro zero. De Cuyper, possibile sostituto del francese, e nato nel 2000. Uno dei terzini sinistri più promettenti del panorama europeo. La sua carriera ha subito una svolta significativa durante il periodo in prestito al Westerlo, dove ha collezionato 64 presenze, 11 assist e 15 gol, dimostrando una notevole propensione offensiva per un difensore. Tornato al Club Brugge, è diventato un punto fermo della formazione, attirando l’interesse di diversi top club europei. Prezzo del giocatore circa 30 milioni di euro.