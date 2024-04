Importanti indicazioni per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. In caso di doppia caduta nel giro di cinque giorni (eliminazione in Europa League e caduta nel derby del 22 aprile) il club rossonero potrebbe optare per un cambio in panchina.

Il Milan potrebbe optare per un cambio di panchina se il campionato non dovesse finire nel migliore dei modi. In ballo ci sono l’Europa League, giovedì si giocherà il ritorno a Roma, e il Milan all’andata a San Siro ha perso (1-0). Inoltre c’è il piazzamento in campionato, si spera nel secondo posto. Mancano ancora 6 gare, ma le dirette inseguitrici sono in agguato.

Milan-Lopetegui già due incontri con Moncada

Il futuro della panchina del Milan, potrebbe cambiare in pochi giorni. In caso di doppia caduta nel giro di cinque giorni (eliminazione in Europa League e caduta nel derby del 22 aprile) il club rossonero potrebbe optare per un cambio definitivo in panchina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha già un sostituto di Pioli nel mirino. Si tratta di Julen Lopetegui, tecnico spagnolo di 57 anni. Ex tecnico di Real, Spagna, Porto e Siviglia, tra le tante.

Non è nuovo il nome per i rossoneri, secondo le indiscrezioni del quotidiano, Moncada avrebbe già avuto due incontri con l’ex portiere. Gli incontri tra le parti sarebbero stati due, durante i quali si è già trovata l’intesa per un biennale. Tutto ovviamente dipende dal destino di Pioli. Settimane decisive per il futuro della panchina rossonera dopo anni di alti e bassi.