L’affare tra Joshua Zirkzee e il Milan sta facendo ulteriori passi in avanti. La società rossonera è sempre più vicina a chiudere la trattativa con l’olandese, con cui l’accordo sarebbe praticamente totale.

Milan, la firma di Zirkzee è vicina

I rossoneri sono decisi, hanno individuato il Numero 9 in Joshua Zirkzee e non avrebbero problemi a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria e a garantire all’attaccante un ingaggio da 4-5 milioni a stagione. L’ultimo ostacolo da superare è quello relativo alle commissioni, ma la sensazione è che alla fine anche qui possa essere trovato un accordo. La dirigenza rossonera lavora sul discorso commissioni: i 15 milioni richiesti dall’entourage del centravanti sono troppi. Il responsabile dell’area tecnica Moncada è andato a Londra, proprio per risolvere questa difficoltà.

Il Milan prova a portarsi avanti sulla concorrenza, per l’olandese suonano sirene inglesi da mesi. Arsenal e Manchester United monitorano con attenzione l’evoluzione della trattativa dei rossoneri. I Gunners, in particolare, sono alla ricerca di un attaccante giovane: Zirkzee è perfetto. Ma la società lombarda può contare sulla volontà del giocatore del Bologna di restare in Italia e giocare in Serie A.