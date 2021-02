Si è svolta nel pomeriggio, nella sala stampa del Pala Panini, l’intervista a Nemanja Petric in vista del match di domani con Cisterna.

Le parole di Nemanja Petric

Il giocatore serbo “Siamo alla fine della Regular Season, fondamentale vincere con il Cisterna per giocarci i playoff al meglio” e in merito al piazzamento in classifica afferma “A Modena non c’è l’abitudine a vedere la squadra fuori dalle prime quattro, sappiamo però che è un anno difficile, di transizione, siamo qui per dare tutto e cercare di mettere in difficoltà chiunque ci troviamo davanti. Stiamo crescendo.”



Carico per la partita di domani, lo schiacciatore: “Ci aspetta un lavoro difficile domani. Affrontiamo una gara importante contro una squadra che ha avuto una stagione difficile ma che può metterci in difficoltà, dovremo esprimere il nostro miglior volley”

Il futuro del Modena Volley in Champions

Per quanto riguarda la bolla di Champions, grande opportunità costruita dalla squadra: “In Belgio abbiamo giocato bene e questo ci conferma la nostra crescita, adesso ci aspetta una bolla diversa e più difficile. Dobbiamo essere bravi se vogliamo passare il turno.”



“C’è ancora tanto da giocare, possiamo fare tante cose” conclude il giocatore gialloblu.