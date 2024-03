Moggi: “Roma libera senza Mourinho. I Friedkin hanno fatto la scelta giusta”

Luciano Moggi, ex DG della Juventus, ha commentato a Radio Radio l’avvicendamento tra José Mourinho e Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: “La squadra è stata liberata dall’idea di Mourinho, che era più per sé stesso che per la squadra. L’ho sentito andare contro giocatori e società. Lui è un prendere o lasciare, fa parte anche dell’uomo esaltare e valorizzare il personaggio”.

Moggi: “Scelta coraggiosa della società. Con Mourinho non si gioca a calcio”

Continua Moggi su De Rossi: “Daniele è un uomo semplice, si è adeguato all’ambiente e ha lasciato libertà ai giocatori, rimettendoli nei loro ruoli. Vedo una squadra più libera, meno legata alle idee dell’allenatore, che però partecipa alle partite. Non fa dichiarazioni eclatanti, sta con la squadra e lo si sente quando parla. È diverso da Mourinho, che magari aveva più presa sul pubblico, guai a chi lo toccava. La società ha avuto il coraggio di capire che era meglio cambiare, altrimenti non si sarebbe più visto il gioco del calcio con lui“.