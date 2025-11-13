Moldavia-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita

Questa sera alle ore 20:45 scenderà in campo la nazionale degli Azzurri guidata da Rino Gattuso. Il match, in scena al Zimbru, tra Moldava-Italia, è valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. La formazione di Gattuso, seconda nel Gruppo I con 15 punti, affronta la Moldavia, fanalino di coda con un solo punto all’attivo, con l’obiettivo di arrivare al primo posto, al momento occupato dalla Norvegia di Haaland.

Moldavia-Italia, probabili formazioni

Le possibilità di sorpasso della formazione di Gattuso a quella dei norvegesi restano minime, ma gli Azzurri ci vogliono comunque provare. L’Italia proverà a giocare tutte le carte a disposizione per evitare il passaggio dai playoff. Questi ultimi sembrano essere lo scenario più probabile. Il distacco dalla Norvegia è di tre punti, con lo scontro diretto decisivo in programma domenica a Milano. A complicare la rincorsa c’è la differenza reti, con i norvegesi nettamente in vantaggio: +26 per la squadra di Haaland contro il +10 dell’Italia.

MOLDAVIA (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Stefan, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Postolachi, Damascan. Ct: Popescu.

A disposizione: Avram, Straistari, Platica, Cucos, Dumbravanu, Revenco, Bors, Ionita, Bodisteanu, Perciun, Bitca, Nicolaescu.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct: Gattuso.

A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Gabbia, Dimarco, Ricci, Bastoni, Di Lorenzo, Frattesi, Locatelli, Esposito, Politano, Retegui.

Dove vedere la partita

L’incontro tra Moldavia-Italia è in programma alle ore 20.45 di giovedì 13 novembre presso lo stadio Zimbru di Chisinau. Sarà possibile assistere all’incontro in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.