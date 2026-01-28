Monaco-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La prima fase della Champions League è giunta alla fine, questa sera ultimo match della prima fase. Nel Principato si giocherà Monaco-Juventus, oggi, 28 gennaio 2026, ore 21.

Monaco-Juventus, probabili formazioni

Il Monaco è al 21esimo posto della classifica con 9 punti ottenuti fino ad oggi. La formazione francese arriva dal brutto risultato, 6-1, rimediato contro il Real Madrid nell’ultimo match di Champions.

La Juventus arriva da due risultati importanti. In campionato i bianconeri hanno battuto il Napoli di Antonio Conte, mentre in Champions League hanno battuto il Benfica.

MONACO (3-5-2): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer; Caio Henrique; Zakaria, Camara, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun. Allenatore: Pocognoli.

A disposizione: Lienard, Stawiecki, Ouattara, Nibombé, Coulibaly, Bamba, Idumbo, Touré, Biereth, Ilenikhena, Michal.

Indisponibili: Dier, Pogba, Hradecky, Minamino, Salisu, Cabral, Faes, Diatta, Brunner. Squalificati: nessuno. Diffidati: Golovin, Salisu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Thuram, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Joao Mario, Cambiaso, Kostic, Locatelli, Adzic, Conceiçao, Zhegrova, David.

Indisponibili: Rugani, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cabal, Cambiaso, Kelly, Locatelli.

Dove vedere Monaco-Juventus

La sfida tra le formazioni di Pocognoli e Spalletti è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sul canale Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now.