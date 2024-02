Monaco-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfide nel venerdì di Ligue1 allo stadio Louis II tra Monaco e PSG. Formazione parigina, in campo alle 21, capolista con 11 punti di vantaggio sul Brest secondo e reduce dal pareggio interno contro il Rennes. Terzo posto per i monegaschi, vittoriosi nell’ultima uscita sul campo dM Lens. La gara d’andata, disputata il 24 novembre, è terminata 5-2 per il PSG. Il match verrà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport Max e Sky Sport (258); in streaming su Sky Go e Now.

Monaco-PSG, le probabili formazioni:

MONACO (4-3-1-2): Kohn; Singo, Maripan, Salisu, Ouattara; Minamino, Fofana, Diop; Golovin; Ben Yedder, Balogun. All. Hutter.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes; Vitinha, Ruiz, Kang-in; Dembélé, Mbappé, Kolo Muani. All. Luis Enrique.