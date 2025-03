Mondiale per Club, e se ci fosse anche Ronaldo? Le ipotesi

Cristiano Ronaldo non ne vuol sapere di perdersi la prima storica edizione del Mondiale per Club, programmata per giugno negli Stati Uniti. Al vaglio l’ipotesi di un saluto, seppur per breve durata, all’Al Nassr, assente dalla competizione. Infatti, il club saudita presente alla competizione iridata sarà l’Al Hilal di Milinković-Savić.

Mondiale per Club al Real Madrid per Cristiano Ronaldo?

Nel contempo, c’è da assegnare l’ultimo posto disponibile, liberatosi a seguito dell’esclusione dei messicani del León. Al momento, stando a quanto riferisce Sky Sports, starebbe prendendo quota l’ipotesi di un probabile, e altrettante, clamoroso spostamento momentaneo del fenomeno portoghese. Non mancano le sorprese. Dunque, secondo Marca, potrebbe esserci un clamoroso rientro al Real Madrid, per un ultimo ballo in Blancos in terra statunitense, con i tifosi che accoglierebbero a braccia aperte il rientro del loro ex beniamino nella capitale spagnola, seppur per breve periodo. Resta difficile, però, ipotizzare ulteriori destinazioni.