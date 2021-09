Domenica 26 Settembre si corrono in Belgio i Mondiali di Ciclismo, ecco dove vedere la gara in linea dei professionisti.

La corsa si articolerà su due tracciati che s’intersecano tra loro e che ricordano molto il percorso della Freccia del Brabante. Non verranno affrontate cote storiche delle Fiandre come il Kapelmuur e il Vecchio Kwaremont, ma le brevi e durissime erte saranno comunque ostacoli in grado di creare selezione.

Le altre incognite della corsa saranno sicuramente l’ingente chilometraggio, la corsa sarà infatti di circa 270 chilometri. Sappiamo come oltre i 200 chilometri molti campionissimi inizino a sentire gli sforzi della durata e magari le gambe non rispondono più come dovrebbero. Anche il maltempo potrebbe essere fonte di grande selezione e ci sarà da stare molto attenti e correre sempre nelle prime posizioni.

Mondiali di Ciclismo, dove vedere la gara dei professionisti: Van Aert e il Belgio da battere, ma occhio a Sagan e al nostro Colbrelli

La corsa sarà trasmessa in diretta fin dalla partenza sulle reti Eurosport, su Rai 2 e su Rai Sport HD.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sempre sulle emittenti Rai, su Amazon premium e su DAZN.

Sul sito della Federazione Italiana di Ciclismo andrà in onda una diretta testuale.

Il Belgio che corre in casa sembra la nazionale più forte e con Van Aert ed Evenepoel parte sicuramente favorito. Ma occhio anche a corridori come il già tre volte Campione del Mondo Peter Sagan e il fresco Campione Europeo Sonny Colbrelli, che guiderà una nazionale orfana di Vincenzo Nibali. Se la gara sarà dura potrebbero tentare il colpaccio. Più ampio il ventaglio dei contendenti qualora non ci fosse selezione e si arrivasse in volata di gruppo.