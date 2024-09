Montella esalta Calhanoglu: “Fa sempre la differenza, sia con noi che con l’Inter”

La Nazionale di Vincenzo Montella non è andata oltre lo 0-0 contro il Galles in una gara condizionata dall’espulsione di Yilmaz nella seconda frazione di gara. Un punto per iniziare l’avventura nella competizione con l’obiettivo di provare il salto in Lega A. Interessanti le parole di Montella su Calhanoglu a fine partita, nonostante il centrocampista nerazzurro abbia fatto il suo ingresso in campo solo al minuto 64 per via di qualche problemino fisico accusato lunedì e martedì. Dal suo ingresso in campo la Turchia ha tratto molto giovamento, e Montella a fine partita ha esaltato le sue qualità: “La differenza l’abbiamo vista dopo il suo ingresso in campo. Fa queste cose non solo per noi ma anche per l’Inter. Le abbiamo viste bene nel secondo tempo”

Le indicazioni di Montella sulle condizioni di Calhanoglu

Lunedì ci sarà un altro impegno molto insidioso, sempre in Nations League ma contro l’Islanda e sulla presenza del giocatore di Simone Inzaghi Montella ha preferito non sbilanciarsi: “Domani valuteremo le sue condizioni – ha concluso l’allenatore – sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti oggi e non abbiamo corso rischi per lui