Monza – Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

I risultati poco confortanti provenienti dagli altri campi, con le vittorie di Lecce e Genoa, e il pareggio importante del Cagliari a Milano, costringono il Monza a dover focalizzare lo sguardo su un solo risultato: la vittoria. Bocchetti e i brianzoli sono chiamati ad uscire dal fango delle ultime posizioni e recuperare terreno dalla terz’ultima, momentaneamente lontana nove lunghezze. Sei sconfitte di fila (dodici senza vittorie) e la necessità di ripartire trovano di fronte l’ostacolo Fiorentina del grande ex Raffaele Palladino. I viola mancano i tre punti da cinque gare tra campionato e Conference League. L’ultimo successo dei toscani è arrivato in casa contro il LASK in Europa. La gara, in programma lunedì 13 alle 20.45, sarà visibile su Sky Calcio e DAZN; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Monza – Fiorentina, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, P. Marì, Carboni, Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira, Caprari, Ciurria, Djuric. All. Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Mandragora, Colpani, Beltran, Sottil, Kean. All. Palladino.