Monza-Inter, le scelte di Nesta e Inzaghi

Potrebbe essere queste le probabili formazioni di Monza e Inter in vista dell’impegno di questa sera allo stadio U-Power Stadium. Tutto confermato per la squadra di Nesta, qualche cambio invece per Inzaghi, che lancia Carlos Augusto, Asllani, Frattesi e ritrova davanti Lautaro.

Monza-Inter, le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.