La Juventus espugna l’U-Power Stadium

Passano solamente 10 minuti dall’inizio della partita e Cambiaso conquista un calcio di rigore dopo la trattenuta in area di Kyriakopoulos. Sul dischetto va Dusan Vlahovic che si fa ipnotizzare da Di Gregorio che sulla ribattuta sforna una grande parata di reni. Sul calcio d’angolo seguente ci pensa Adrien Rabiot a battere l’estremo difensore del Monza. Altre due occasioni importanti per la Juve prima con Gatti al 33′ che da un metro calcia sopra la traversa e due minuti dopo con Rabiot che dal limite dell’area tira addosso a Di Gregorio. Seconda frazione di gioco che vede cominciare bene i bianconeri ma al 53′ Colombo spaventa la difesa di Allegri. Poche occasioni per entrambe le squadre ma finale di sofferenza per gli uomini di Allegri che prendono prima il gol da Valentin Carboni al 91′ ma Gatti fa esplodere il settore ospite al 94′ regalando tre punti fondamentali per la classifica bianconera.

Tabellino del match

Reti: 12′ Rabiot, 91′ V. Carboni, 94′ Gatti

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì (66′ A. Carboni), Caldirola; Birindelli (46′ Colombo), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (66′ Pedro Pereira); Colpani (76′ V. Carboni), Machin (46′ Dany Mota); Ciurria. All. Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (86′ Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (70′ Danilo), Rabiot, Kostic; Chiesa (76′ Kean), Vlahovic (70′ Milik). All. Allegri

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 9′ Kyriakopoulos, 30′ Bremer, 81′ Milik