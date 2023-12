La 14^ giornata del campionato di Serie A si apre con lo scontro tra Monza e Juventus, due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa sete di vittoria. Questa partita, in calendario alle ore 20:45 del il 1 dicembre 2023 allo Stadio Brianteo, promette di essere un confronto carico di strategia e tattica. Da una parte, il Monza di Palladino, una squadra ambiziosa che ha saputo conquistare un posto rispettabile al nono posto in classifica, dimostrando di avere un’idea chiara del proprio gioco e interpreti di grande qualità. Dall’altra, la Juventus di Allegri, attualmente protagonista della corsa a due per lo scudetto, a sole due lunghezze di distanza dalla capolista, e di certo non vorrà perdere punti importanti. In questo clima di attesa e aspettative, il match tra Monza e Juventus non è solo una prova di forza, ma anche un capitolo fondamentale nella narrazione della Serie A di questa stagione.

Monza-Juventus, comparazione quote

La comparazione delle quote evidenzia una probabilità di vittoria maggiore della Juventus con quote più basse, con il 2 rispettivamente a 2.00 da Snai e 2.05 da Sportbet, riflettendo una maggiore fiducia nella vittoria dei bianconeri. L’1 del Monza, con quote più alte a 3.80 (Snai) e 4.00 (Sportbet), è considerato l’underdog, mentre il pareggio si attesta intorno a 3.40 (Snai) e 3.45 (Sportbet).

Il Monza si affida a Colpani

Il Monza si presenta a questo cruciale appuntamento con una serie di sfide e opportunità. Gli infortuni di Gianluca Caprari e Armando Izzo continuano a pesare sulla formazione, privando la squadra di due figure chiave sia in attacco che in difesa. La situazione viene ulteriormente complicata dall’assenza di Samuele Vignato, un giovane talento che ha già dimostrato il suo valore. Tuttavia, c‘è una luce di speranza in Andrea Colpani, il cui impatto crescente e le prestazioni solide lo pongono al centro dell’attenzione. Con una formazione che spesso vanta fino a dieci giocatori italiani, affiancati dal portoghese Dany Mota, il Monza ha spesso messo in atto prestazioni di alto livello.

Allegri recupera Danilo, Locatelli e Alex Sandro

Gli infortuni hanno avuto un impatto significativo sulla squadra, ma recenti recuperi offrono qualche sollievo. Danilo, dopo uno stop muscolare, è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è convocato per la partita​​. Allegri ha recuperato Alex Sandro e potrebbe avere a disposizione Manuel Locatelli, sebbene con qualche dubbio a causa della frattura costale​​​​. Timothy Weah, invece, ha subito un nuovo infortunio muscolare e salterà il match​​​​. Giocatori come Hans Nicolussi Caviglia e Andrea Cambiaso potrebbero assumere ruoli più centrali. Cambiaso ha già dimostrato la sua affidabilità, mentre Nicolussi Caviglia potrebbe sfruttare l’opportunità per dimostrare di poter essere una buona opzione per il centrocampo. In attacco, la Juventus si affida a giocatori come Dusan Vlahović e Federico Chiesa per mantenere un alto livello di potenziale offensivo.

Storico degli Incontri

Bilancio degli scontri diretti: Monza e Juventus si sono affrontate 4 volte dal 2021. Entrambe le squadre hanno ottenuto 2 vittorie ciascuna. Il Monza ha segnato un totale di 5 gol (PPG 1.3), mentre la Juventus ne ha segnati 4 (PPG 1.0)​​.

Ultimi 4 incontri: Monza ha vinto 2 volte e la Juventus altrettante, senza pareggi registrati tra le due squadre.

Statistiche e curiosità

Monza: Ha vinto entrambe le partite di Serie A giocate contro la Juventus e potrebbe diventare la prima squadra a ottenere tre vittorie nelle prime tre partite contro la Bianconeri nella competizione​​. Nelle ultime 10 partite di Serie A ha concesso al massimo 1 gol alla squadra avversaria , la serie più lunga attualmente senza subire almeno due gol in una partita tra le squadre attive in Serie A​​. È l’unica squadra in campionato che non ha ancora concesso o segnato un gol nei tempi di recupero​​. Solo Inter e Milan hanno concesso meno gol di testa rispetto a Monza in questa stagione​​.

Juventus: Nell’ultimo incontro diretto con Monza , ha avuto una percentuale di possesso palla del 46%, contro il 54% del Monza. Ha effettuato 416 passaggi totali, meno dei 529 del Monza​​. Ha avuto 8 tiri in porta e 5 tiri fuori nel loro ultimo scontro, mentre Monza ha avuto 3 tiri in porta e nessuno fuori​​. Gol segnati: La Juventus ha segnato un totale di 20 gol, con una media di 1,54 gol a partita. Hanno segnato 4 gol di testa e un solo gol su rigore. Cartellini: La squadra ha ricevuto 35 cartellini gialli, con una media di 2,69 per partita, ma nessun cartellino rosso​​. Falli: Hanno commesso 166 falli (12,77 a partita) e ne hanno subiti 144 (11,08 a partita)​



Probabili Formazioni di Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino

JUVENTUS (3-5-2), probabili formazioni: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

