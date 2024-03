Monza-Roma, guai per De Rossi: Kristensen fuori per un problema al flessore

Nel corso del primo tempo tra Monza e Roma, De Rossi è stato costretto a cambiare Kristensen a causa di un problema al flessore. Al suo posto è subentrato immediatamente Celik.

Roma, senzazioni negative per Kristensen

Secondo quanto riporta TMW, le sensazioni per Kristensen non sarebbero positive. La sua espressione al momento del cambio ha fatto capire molto, ma ora serviranno gli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Il giocatore però ha lasciato il campo zoppicando in maniera vistosa.