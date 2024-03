Monza-Roma, Pellegrini avvisa: “Abbiamo vinto una grande partita ma dobbiamo lavorare ancora sulla nostra mentalità”

Sono queste le parole a Dazn di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma andato in gol ancora una volta insieme a Paulo Dybala e Lukaku.

Monza-Roma, Pellegrini: “Il nostro percorso prosegue bene”

Queste le sue parole:

Una delle Roma più belle di questa stagione, immagino che vi siate divertiti tanto anche voi.

“Sì è così, era una partita secondo noi difficile e con tante insidie, rispettiamo il Monza. È una squadra a cui piace giocare ed aggredire, quindi sapevamo che era una partita difficile, noi abbiamo fatto il nostro gioco e quello che ci ha chiesto il mister. Direi che il nostro percorso prosegue bene”.

In panchina tutti quanti, anche quelli che non giocano, danno una mano. C’è una sinergia che forse è aiutata anche dai risultati. Però questa coesione non si vedeva da un po’.

“Su questo posso dire che noi lavoriamo tutti i giorni anche sotto questo aspetto perché è fondamentale. Quando magari non hai più energie e forze la mano al tuo compagno gliela dai con l’inerzia perché gli vuoi bene e perché ti sacrifichi per lui e per tutti. Questa è una cosa fondamentale e fa parte del percorso di crescita che la Roma sta facendo. Bisogna ancora lavorare tanto ma oggi siamo contenti perché abbiamo vinto una grande partita e quindi andiamo avanti così”.

Con De Rossi 5 gol e 3 assist ma soprattutto una bella libertà mentale, un bel Pellegrini che va a giocare e a far male. Che sensazioni stai provando, in cosa ti sta stupendo De Rossi da allenatore?

“Diciamo che mi sono sempre aspettato che lui diventasse un grande allenatore, un conto è pensarlo e un conto è metterlo in pratica. Mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista, per come ci fa lavorare e cura ogni dettaglio. Poi c’è sempre il campo che parla, le cose bisogna farle andare bene perché si lavora tanto e si lavora bene. In questo momento i risultati stanno venendo quindi siamo tutti molto felici, ancora non abbiamo fatto niente e bisogna lavorare moltissimo. Se questo è l’inizio ragioniamo anche su cosa può diventare la Roma continuando a lavorare forte sulla mentalità”.

Quanta fiducia da questa vittoria e quel bel gol che hai segnato, in vista del Brighton?

“Dà tanta fiducia, era importante vincere e affrontare una partita di questo livello dopo una vittoria così importante e bella ti aiuta ad affrontarla nella maniera giusta. Negli ultimi anni abbiamo fatto tante cose belle in Europa e proprio per questo sappiamo che è molto difficile, si incontrano squadre molto forti, sappiamo che il Brighton è una squadra a cui piace giocare. Quello che è sicuro è che la Roma lascerà tutto sul campo”.