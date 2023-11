Il sabato di Serie A si chiude con la sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Torino, in programma questa sera alle 20.45. Entrambe reduci da una vittoria: il Monza ha superato il Verona, mentre il Torino, invece, ha battuto il Sassuolo nella gara di lunedì. L’ultimo precedente, risalente alla passata stagione, è terminato 2-1 per i granata con reti di Mirančuk e Sanabria (Mota per i brianzoli). Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Zima; Bellanova, Tameze, Ilic, Linetty, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Juric.