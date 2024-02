Monza-Verona, le ultimissime sulle formazioni

Dubbio Gagliardini, che dovrebbe recuperare, pronto a partire dalla panchina, sostituito da Akpa Akpro accanto a Pessina in mezzo al campo. Fasce affidate a Birindelli e Zerbin. In avanti, alle spalle dell’ex della gara, Djuric, dentro Mota e Colpani. In difesa D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola.

Fuori per squalifica Suslov, vicino l’esordio per Swiderski in attacco, supportato da Noslin, Folorunsho e Lazovic sulla trequarti. Centrocampo con Duda e Serdar. In difesa Coppola e Dawidowicz al centro, con Tchatchoua, a destra, e Cabal, a sinistra.

Le probabili formazioni di Monza-Verona:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric. All. Palladino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.