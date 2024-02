Monza-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla

Il Monza è obbligato a vincere per sognare qualcosa di più di una semplice posizione di metà classifica. Dall’altra parte c’è un Verona alla ricerca disperata di tre punti per non rimanere in zona retrocessione ed evitare complicanze in futuro. Il match sarà trasmesso dalla piattaforma di DAZN domenica 11 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Monza-Hellas Verona

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Tavsan, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni