Massimo Moratti, presidente dell’Inter dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, era stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano per un intervento cardiaco, nello specifico un’angioplastica coronarica.

Moratti verso la guarigione | Le ultime

L”operazione si tratta di una dilatazione di un vaso sanguigno ostruito con il fine di far riprendere una circolazione ottimale del sangue. Stando alle notizie odierne riportate da Il Corriere dello Sport, la situazione dovrebbe essere sotto controllo, con un normale decorso post operatorio.

Notizie positive per i tifosi dell’Inter che possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione. Massimo Moratti è stato ed è, ad oggi, una figura di riferimento per tutto il mondo nerazzurro; 16 anni di presidenza in cui, sotto la sua diligente guida, l’Inter ha ottenuto 16 trofei e nel 2010 il Triplete. Unica squadra italiana a riuscirci fino ad oggi. Moratti rimase, successivamente, come presidente onorario fino al 2014. Il suo affetto è sempre rimasto invariato nei confronti del popolo interista e, in questi giorni, proprio quel popolo gli ha voluto esternare tutta la forza e l’affetto per superare anche questa difficoltà.