Moratti torna alla Pinetina: “E’ la più bella Inter di sempre. Lautaro spalla perfetta per Milito”

L'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti, torna alla Pinetina per vedere Inzaghi e i suoi calciatori

Tornato alla Pinetina, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della squadra di Inzaghi elogiando Lautaro Martinez e Simone Inzaghi su tutti.

Moratti: “E’ un piacere vedere l’Inter”

Queste le sue parole:

Si può dire che è un ritorno a casa?

“Sì, certamente. Voglio vedere cosa c’è di uguale… (ride, ndr). È comunque un’emozione. Ringrazio per l’invito”.

Quanto la sta divertendo questa Inter?

“Tantissimo, perché sinceramente è molto forte e gioca bene. È divertente come calcio”.

È l’Inter più bella di sempre?

“Può darsi. È difficile fare dei paragoni, anche per gli avversari che si incontrano. Come tipo di gioco è molto bella. Fa piacere vederla ed è un bellissimo esempio”.

Lautaro Martinez sarebbe stato bene anche nella squadra del Triplete?

“Certamente, è un campione. Ci sarebbe stato benissimo. Avevamo già Milito e doveva dare una spallata, ma comunque è bravo bravo”.

Inzaghi se lo aspettava così bravo?

“Sinceramente no. È proprio molto bravo e cresce sempre di più. Fa piacere averlo perché non solo tiene bene la squadra ma la fa giocare bene. È un piacere andarla a vedere”.

Ha sentito Zhang?

“Non l’ho sentito ultimamente. L’avevo sentito prima che partisse ed era soddisfatto. È un ragazzo giovane pieno d’entusiasmo e sono contento che sia premiato”.

L’amore infinito.

“L’Inter è fondamentale. È una passione lunghissima e fortissima per tutta la famiglia”.

Un giocatore che appassiona Moratti.

“Lautaro ha classe. Mi sembra ognuno adatto al proprio ruolo. Nell’insieme questo meccanismo funziona”.

La magia di San Siro.

“Penso sia al passo con i tempi. La gente vuole partecipare e ha la fortuna di poterlo fare. È un premio alla qualità del gioco”.

Superstizioso o no sullo Scudetto?

“Per me quest’anno l’Inter è super favorita perché gioca bene, è più forte, ha continuità. Per l Champions sono più scaramantico. Vediamo partita dopo partita, è difficile”.