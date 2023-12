E’ morto Antonio Juliano, detto Totonno. L’ex calciatore avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 26 dicembre. Vera bandiera del Napoli con il quale disputò 505 gare (con 38 reti) in 17 stagioni, indossandone per 12 la fascia di capitano e vincendo due volte la Coppa Italia. Con la maglia azzurra, vestita in 18 occasioni, vinse il titolo europeo del 1968. Da dirigente fu determinante per l’arrivo in Italia prima di Krol e poi di Diego Armando Maradona. La FIGC ha stabilito che tutte le gare del fine settimana osserveranno un minuto di silenzio in sua memoria.