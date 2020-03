Moto, Gp del Qatar: Nagashima trionfa in Moto2. Arenas primo in Moto3

Gp Qatar Nagashima trionfa in Moto2, Arenas primo in Moto3

GP Qatar Moto2 Moto3 | Prima vittoria in carriera in Moto2 per Tetsuta Nagashima (Red Bull Ktm), che risale dalle retrovie e si aggiudica il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del motomondiale, per la classe Moto2, beffando nel finale gli italiani Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) ed Enea Bastianini (Italtrans Racing Team). Ai piedi del podio Joe Roberts, scattato dalla pole position e quarto al traguardo. Fuori dalla top ten Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, dodicesimo e tredicesimo. Poco più indietro Stefano Manzi, quindicesimo. Fuori Luca Marini, che era scattato dalla seconda casella

La vittoria di Arenas

Albert Arenas ha vinto il Gp del Qatar di Moto3, prima tappa del Mondiale 2020. Lo spagnolo dell’Aspar Team con il tempo di 38’08″941 ha preceduto di 53 millesimi John McPhee (Petronas Sprinta Racing) e di 344 millesimi Ai Ogura (Honda Team). Jaume Masia, su Honda Leopard, per aver superato i limiti della pista all’ultimo giro, perde una posizione e finisce quarto. Settimo Tatsuki in sella alla Suzuki della Sic58 Squadra Corse, partito in pole position. Migliore degli italiani Denis Foggia, decimo.