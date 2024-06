Lo Special One torna a parlare del club giallorosso

“Posso dire al 100% che non ho alcun interesse per nessun giocatore della mia ex squadra, la Roma”.

Mourinho: “Nessun interesse per Dybala o Lukaku”

Sono queste le parole del nuovo allenatore del Fenerbahce, Josè Mourinho, ed ex tecnico della squadra giallossa, in merito alle domande fatte sul futuro di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, attaccante tornato al Chelsea ma voluto dallo Special One nella Capitale.