Mourinho: “Ho sofferto per il FFP, voglio giustizia. Con Guardiola ci vogliamo bene”

Lo Special One torna a parlare del FFP

“Pep e io abbiamo lavorato insieme, ci vogliamo bene. Non è vero che voglio che il Manchester City retroceda. Voglio giustizia. Le piccole società possono essere penalizzate dal Fair Play Finanziario quando superano i limiti di 5 o 10 euro. Anche io ho sofferto a causa dei limiti alla Roma. Non penso che sia giusto”.

Mourinho: “Non voglio che il City retroceda ma…”

Sono queste le parole di Josè Mourinho, tecnico del Fenerbahce in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, gara fondamentale per il tecnico portoghese, e che potrebbe costare la panchina all’ex portoghese giallorosso.