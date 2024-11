Huijsen svela il retroscena: “Per la Juve ho detto di no a Real e Barcellona. Mourinho? Mi ha insegnato molto a livello tattico”

L’ex difensore della Juventus, Dean Huijsen, ha rilasciato un’intervista ad AS tornando sul suo passato calcistico in Italia.

Le parole di Huijsen

È vero che hai rifiutato Real e Barcellona per andare alla Juve?

“Sì… credo di aver preso la decisione più difficile. Ma l’Italia ha la reputazione di avere buoni difensori e lì ho imparato molto”.

Su Mourinho…

“Abbiamo parlato molto di tattica. Ovviamente è stato un grande salto per me, perché non avevo mai giocato molto a livello professionistico. Ho imparato molto da lui e da De Rossi.

Dopo il gol al Frosinone hai fatto un’esultanza che ha creato polemica.

“Mi fischiavano ogni volta che prendevo la palla. Erano arrabbiati. Ho segnato quel gol e questo è quello che è uscito da me. Se lo rifarei? No, ma è quello che ho ricevuto. Il giallo non era necessario”.

Che emozioni hai provato all’esordio a San Siro?

“Quando gioco ho molta fiducia in me stesso. E al mio debutto non vedevo l’ora di scendere in campo