Juventus, emergenza in difesa: caccia agli acquisti nel mercato di gennaio

Gli infortuni di Cabal e Bremer costringono la Juventus a pianificare interventi sul mercato già a gennaio. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, potrebbe cercare non solo un sostituto del difensore brasiliano, ma anche un’alternativa per la fascia sinistra, dove l’assenza del colombiano Cabal pesa. Al momento, i bianconeri non stanno considerando giocatori svincolati e stanno valutando profili disponibili sul mercato.

Juve, il punto sul casting in difesa, ritorno di fiamma per Dragusin

Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, uno dei candidati più interessanti sarebbe Jonathan Tah, centrale classe ’98 attualmente in forza Bayer Leverkusen, ma con il contratto in scadenza a giugno. Il tedesco rappresenterebbe una buona opportunità di mercato per la Juve, dato che arriverebbe a prezzo di saldo e garantirebbe esperienza internazionale. Un altro profilo sul taccuino bianconero è Radu Dragusin, già passato da Torino prima della cessione al Genoa nel 2022 nell’ambito dell’operazione Cambiaso e poi approdato al Tottenham. Il difensore rumeno, che sta trovando poco spazio in Premier League, potrebbe tornare a disposizione della Juventus, soprattutto se gli Spurs fosse disponibile a trattare per ottenere garanzie di riscatto, compensando così l’investimento fatto su di lui. Anche il Corriere dello Sport avanza un nome dall’estero: si tratta di Eric Dier, difensore trentenne attualmente al Bayern Monaco. L’inglese, che ha firmato con il club tedesco un contratto annuale da svincolato con opzione fino al 2026, non sta trovando molto spazio e potrebbe partire a gennaio per una cifra vicina ai 5 milioni.