Dragusin per sostituire Bremer, questa l’idea dei bianconeri

La Juve pensa a Dragusin, il difensore ora al Tottenham piace ai bianconeri, pronti a chiederlo in prestito per sostituire l’infortunato Bremer. Con gli Spurs, come riporta mediaset, non sta trovando grande spazio visto, il tecnico Postecoglou gli ha concesso solo 375 minuti in sei presenze. L’idea è il prestito, formula con la quale si guarda anche all’ex Inter Milan Skriniar.