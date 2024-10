La Juventus punta Jonathan Tah per sostituire Bremer | Ma il Ds del Leverkusen spegne le voci

La Juventus punta Jonathan Tah per gennaio, ma il DS del Bayer Leverkusen respinge le voci: "Non vogliamo venderlo"

La Juventus cerca un difensore dopo l’infortunio di Bremer e il nome più caldo per il mercato di gennaio sembra essere quello di Jonathan Tah, colosso tedesco del Bayer Leverkusen. Tah è uno dei primi sulla lista di Giuntoli, ma il DS dei tedeschi ha provato a smorzare qualsiasi voce su un possibile trasferimento in bianconero.

Rolfes (Ds Bayer Leverkusen): “Non vogliamo vendere Tah, ma non possiamo escludere nulla”

Nell’intervista a Kölner Stadt-Anzeiger, Simon Rolfes ha parlato così: “Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno. Nel calcio ci possono sempre essere novità. Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa”. Un muro, quello che ha provato a mettere il DS tedesco, che non sembra però invalicabile.